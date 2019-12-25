ضحيتان جديدتان لـ”الانفلات الأمني” شمال حلب.. استشهاد طفل وإصابة شقيقه ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: استشهد طفل متأثراً بإصابته كما أصيب شقيقه، اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق صوران-كفرة بريف حلب الشمالي. ورصد “المرصد السوري”، قبل ساعات، أن أصوات انفجارين في بلدة صوران الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، دوت نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين لحظة مرور رتل للقوات التركية في البلدة، ما تسبب بجرح عدد من المدنيين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات التركية.

ورصد “المرصد السوري”، اليوم، انفجارات عدة ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، حيث انفجرت دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس شمال شرق حلب، ما أدى لسقوط 5 جرحى على الأقل، كما انفجرت دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب بالريف ذاته، دون معلومات عن خسائر بشرية، بالإضافة لانفجار آخر ضرب مدينة إعزاز شمال حلب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بمحيط المدينة.