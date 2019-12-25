قصف مجهول يستهدف مواقع في بادية الجلاء ومقرا للميليشيات الإيرانية في مدينة “البوكمال”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انفجارات عدة ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن الانفجارات نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى. واستهدف القصف مقراً يتبع للميليشيات الإيرانية يقع في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 8 ديسمبر/ كانون الأول، استهدافا جويا طال مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، حيث استهدفت الطائرات مساء 7 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور، حيث اندلعت النيران في المواقع المستهدفة، كما قتل ما لا يقل عن 5 من المليشيات الموالية لإيران.

وكان “المرصد السوري” رصد استهداف طائرة بدون طيار، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، سيارة لقوات الحشد الشعبي الموالي لقوات النظام عند أطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور بالقرب من الحدود السورية – العراقية، حيث جرى تدمير السيارة ومقتل جميع من كان بداخلها.