المرصد السوري لحقوق الانسان:صواريخ «غامضة» تقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران شرق سوريا

26 ديسمبر,2019
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، إن قصفا بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر، استهدف مقر «اللواء 47» التابع لـ«الميليشيات التابعة لإيران» وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بالقرب من الحدود العراقية.

وأسفر القصف، الذي استهدف أيضاً مواقع أخرى في المنطقة ذاتها، عن مقتل 5 من «الميليشيات التابعة لإيران».

وأفادت مصادر لـ«المرصد السوري»، بأن الانفجارات نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيّرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى.

واستهدف القصف، وفق المرصد، مقراً يتبع للميليشيات الإيرانية يقع في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها غارات مجهولة المصدر الميليشيات الموالية لإيران شرق سوريا، ففي التاسع من الشهر الجاريقتل 5 مقاتلين من هذه الميليشيات بغارة «غامضة» عند أطراف مدينة البوكمال.

وفي سبتمبر (أيلول)، قتل 10 مقاتلين عراقيين موالين لإيران، في غارات شنتها طائرات حربية لم تعرف هويتها في منطقة البوكمال أيضا، وفق ما أفاد المرصد السوري.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي، خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

المصدر:الشرق الاوسط

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