المرصد السوري لحقوق الانسان: صواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر تستهدف مقرات لـ”الميليشيات الموالية لإيران” و”اللواء 47″ في “البوكمال”

26 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: صواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر تستهدف مقرات لـ”الميليشيات الموالية لإيران” و”اللواء 47″ في “البوكمال”
المرصد السوري لحقوق الانسان: صواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر تستهدف مقرات لـ”الميليشيات الموالية لإيران” و”اللواء 47″ في “البوكمال”

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه رصدت قبل قليل، قصفا بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر، استهدفت تلك الصواريخ مقر “اللواء 47″ التابع لـ”للميليشيات التابعة لإيران” في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

كما استهدف القصف مواقع أخرى في المنطقة ذاتها، و أسفر القصف عن مقتل 5 من تلك الميليشيات.

ونقل المرصد بأنه رصد، اليوم الأربعاء، انفجارات عدة ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.

وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن الانفجارات نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى، واستهدف القصف مقراً يتبع للميليشيات الإيرانية يقع في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

المصدر:خبر24

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