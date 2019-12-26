تزامنا مع غياب الطائرات الحربية نحو 24 ساعة متواصلة.. هدوء حذر ونسبي تشهده منطقة “خفض التصعيد”

تغيب الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” منذ ليل أمس الثلاثاء، نحو 24 ساعة متواصلة، فيما تشهد محاور القتال هدوء حذر تتخلله عمليات قصف بين الحينة والأخرى، على صعيد متصل قصفت الفصائل الجهادية مواقع قوات النظام في المغارة وتل مصيطف وحلبان والبرسة وفروان بريف معرة النعمان الشرقي، فيما قصفت قوات النظام كل من محيط معرة النعمان ومعرشورين والدير الشرقي والغدفة وتلمنس بالريف ذاته. وفي سياق ذلك دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، على محور أبو جريف بريف إدلب الشرقي، كما تشهد محاور أبو الضهور الغربية اشتباكات متقطعة أيضاً. وكان المرصد السوري رصد يوم أمس انسحاب الفصائل من قرى صهيان وبابولين ومحيط النقطة التركية في معرحطاط، جنوب مدينة معرة النعمان، حيث بقيت المنطقة خالية من أي تواجد عسكري.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم استمرار الهدوء الحذر والنسبي على محاور القتال بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وذلك مع تردي ملحوظ بالأحوال الجوية المترافقة مع هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي يعيق تحليق طائرات القتل والتهجير التابعة للنظام السوري وحليفه الروسي، فيما هاجمت الفصائل ومجموعات جهادية مواقع لقوات النظام في محور القصابية، إذ دارت اشتباكات بين الطرفين قبل أن تنتهي وتنسحب الفصائل نحو مواقعها، على صعيد متصل وفي جبال اللاذقية، عمدت مجموعات جهادية إلى شن هجوم مباغت على مواقع قوات النظام في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، إذ دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قتل خلالها 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين الجانبين.