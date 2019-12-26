انفجار عبوة ناسفة بسيارة نقل عسكرية تسفر عن خسائر بشرية.. في ظل تصاعد الفلتان الأمني بمحافظة درعا 

محافظة درعا – المرصد السوري: انفجرت عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية، كانت تقل عناصر من شعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام، وذلك على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة تسيل، في المنطقة الغربية من محافظة درعا. ماتسبب بوقوع عدة إصابات بجروح متفاوتة. على صعيد متصل اعتقلت المخابرات الجوية يوم أمس مواطن مدني ويحمل بطاقة التسوية، وهو من أبناء بلدة تسيل بريف درعا الغربي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 226، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 159، وهم: 24 مدنيا بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 83 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.