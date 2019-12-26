القوات الامريكية والروسية تصطدم بالأيدي في ريف الحسكة لتواجدهم بنفس المنطقة 

أفادت مصادر لـ” المرصد السوري” أن شجاراً حدث بين جنود روس وأمريكيين، بسبب تواجد الطرفين في نفس المنطقة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري تجول عدد من الجنود الأمريكيين في بلدة “تل تمر” برفقة فريق بينهم مترجم، بينما عمل الفريق على معرفة آراء الأهالي هناك، وأكدت المصادر أن جميع الأهالي وصف القوات الامريكية بالخونة، وتجولوا بين العرب من عشيرة الشرابيين وبين الأكراد، بالتزامن مع ذلك تواجد جنود روس في المنطقة ذاتها، حيث حدثت مشاجرة تطورت إلى الضرب والاشتباك بالأيدي، وذلك بسبب تواجدهم بنفس المنطقة.