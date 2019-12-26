المرصد السوري لحقوق الانسان:روسيا تتحكم بالطرق الدولية وسقوط نقطة ثالثة في إدلب

كثف الطيران الروسي أمس (الأربعاء)، استهدافه للطريق الدولي (M5) بالقرب من معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما انسحبت الفصائل المعارضة من مناطق عدة في طريق حلب الدولي. وفي إطار المعارك الدائرة في ريف إدلب الجنوبي، وقعت نقطة مراقبة تركية ثالثة في بلدة «معر حطاط» ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، فيما قالت مصادر ميدانية إنه لم تجر أية اشتباكات بين قوات النظام والقوات التركية. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا من قبل الطائرات الروسية والطائرات الحكومية لأوتوستراد دمشق – حلب الدولي، في المنطقة الواقعة بين بلدتي بابيلا وخان السبل. من جهة ثانية، وفي ظل الاتهامات المتزايدة ضد زعيم تنظيم القاعدة والقائد العام لما يسمى بـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، بأن مقاتليه يمنعون الفصائل من مواجهة قوات النظام، قال الجولاني إنهم في حرب مفتوحة مع قوات النظام السوري والقوات الروسية والإيرانية في سورية، داعياً إلى النفير العام وحمل السلاح لمواجهتهم.

المصدر:عكاظ