قوات النظام والمجموعات الجهادية تتبادلان القصف بريف معرة النعمان بالتزامن مع استمرار غياب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار غياب طائرات القتل والتهجير التابعة للنظام والروس عن أجواء إدلب مع استمرار تردي الأحوال الجوية في المنطقة، فيما تشهد محاور التماس بريف معرة النعمان، عمليات قصف بري متبادل بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، حيث تتركز الاستهدافات على محاور فروان والبريسة وحلبان ومحاور أخرى في المنطقة، ورصد المرصد السوري مساء أمس هدوءًا على محاور القتال تتخلله عمليات قصف بين الحينة والأخرى، على صعيد متصل قصفت الفصائل الجهادية مواقع قوات النظام في المغارة وتل مصيطف وحلبان والبرسة وفروان بريف معرة النعمان الشرقي، فيما قصفت قوات النظام كل من محيط معرة النعمان ومعرشورين والدير الشرقي والغدفة وتلمنس بالريف ذاته. وفي سياق ذلك دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، على محور أبو جريف بريف إدلب الشرقي.