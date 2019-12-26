قوات النظام والمجموعات الجهادية تتبادلان القصف بريف معرة النعمان بالتزامن مع استمرار غياب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة

26 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار غياب طائرات القتل والتهجير التابعة للنظام والروس عن أجواء إدلب مع استمرار تردي الأحوال الجوية في المنطقة، فيما تشهد محاور التماس بريف معرة النعمان، عمليات قصف بري متبادل بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، حيث تتركز الاستهدافات على محاور فروان والبريسة وحلبان ومحاور أخرى في المنطقة، ورصد المرصد السوري مساء أمس هدوءًا على محاور القتال تتخلله عمليات قصف بين الحينة والأخرى، على صعيد متصل قصفت الفصائل الجهادية مواقع قوات النظام في المغارة وتل مصيطف وحلبان والبرسة وفروان بريف معرة النعمان الشرقي، فيما قصفت قوات النظام كل من محيط معرة النعمان ومعرشورين والدير الشرقي والغدفة وتلمنس بالريف ذاته. وفي سياق ذلك دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، على محور أبو جريف بريف إدلب الشرقي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 ديسمبر,2019

بعد 5 أيام من دخول نحو 100 آلية عسكرية تركية إلى إدلب.. نحو 85 آلية جديدة تدخل الأراضي السورية وتتجه إلى الريف الحلبي

القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الأمريكيون في سوريا
26 ديسمبر,2019

القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الأمريكيون في سوريا

كيف عززت الازمة السورية والتخبط الامريكي نفوذ روسيا
26 ديسمبر,2019

القوات الامريكية والروسية تصطدم بالأيدي في ريف الحسكة لتواجدهم بنفس المنطقة 

26 ديسمبر,2019

انفجار عبوة ناسفة بسيارة نقل عسكرية تسفر عن خسائر بشرية.. في ظل تصاعد الفلتان الأمني بمحافظة درعا 