بعد 5 أيام من دخول نحو 100 آلية عسكرية تركية إلى إدلب.. نحو 85 آلية جديدة تدخل الأراضي السورية وتتجه إلى الريف الحلبي

26 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث يتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي، وكان المرصد السوري نشر في الـ 21 من الشهر الجاري، أن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت الأراضي السورية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه.

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