تنظيم “الدولة الإسلامية” يواصل نشاطه الكبير في البادية السورية ويقتل 30 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها خلال 6 أيام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور، حيث انفجر أثناء مرور آليات تابعة لـ لواء القدس الفلسطيني، استهدف الانفجار قائد اللواء قطاع دير الزور، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح بالإضافة لمقتل 5 عناصر على الأقل، في حين قتل ضابطين اثنين في قوات النظام جراء استهدافهم من قبل التنظيم بعمق بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في إطار استمرار نشاط التنظيم بشكل متصاعد في البادية السورية، إذ تمكن التنظيم من قتل 30 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها في البادية السورية عبر هجمات واستهدافات وكمائن وتفجيرات وذلك منذ الـ 20 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما استشهد خلال الفترة هذه 4 مدنيين يعملون في محطة غاز على بعد نحو 12 كلم من حقل الهيل للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور.

وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر شهر آذار الفائت، حيث وثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 309 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز جراء هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.