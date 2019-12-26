القوات الروسية – التركية تسير دورية مشتركة جديدة في الريف الشرقي لمدينة عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية دورية مشتركة جديدة ضمن منطقة شمال شرق سوريا، حيث انطلقت الدورية صباح اليوم من قرية غريب بريف عين العرب (كوباني) الشرقي، واتجهت نحو الشرق باتجاه قرية سر زوري في الريف الغربي لمدينة تل أبيض شمال مدينة الرقة، وتعد هذه الدورية الـ 18 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وكان المرصد السوري رصد في الـ 23 من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية الغربي صباح الاثنين، حيث انطلقت الدروية من قرية شيريك الواقع عند الشريط الحدودي مع تركيا وجابت قرى الكسرى وظهر العرب وقيراون وكركوند وحرام رش وعطيشان قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، كما رافقت الدورية مروحيتين روسيتين حلقتا على علو منخفض في سماء المنطقة.