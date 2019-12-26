مدير المرصد السوري:: أكثر من 110 آلاف مدني أجبروا على النزوح منذ مطلع الشهر الجاري، نصفهم نزحوا منذ الـ 17 من الشهر ذاته

مدير المرصد السوري:: أكثر من 110 آلاف مدني أجبروا على النزوح منذ مطلع الشهر الجاري، نصفهم نزحوا منذ الـ 17 من الشهر ذاته بعد تصاعد القصف الجوي والبري وتقدم قوات النظام بريف معرة النعمان، وعلى الرغم من توقف القصف الجوي خلال الساعات الفائتة بسبب سوء الأحوال الجوية لكن المواطنين يواصلون النزوح تخوفاً من استئناف العمليات العسكرية بعد تحسن الأحوال الجوية، وعن أي اتفاق سوتشي تتحدث عنه تركيا؟ اتفاق سوتشي الذي قتل خلاله الآلاف من المدنيين السوريين سواء منذ بدء العملية العسكرية نهاية شهر نيسان الفائت وأيضاً بعد توقفها بنهاية آب/أغسطس الفائت عادت لتستكمل العمليات العسكرية بالتزامن مع عملية "نبع السلام"، نقول نبع السلام لأن روسيا بدأت حملتها العسكرية الجديدة على إدلب بعد الاتفاق مع تركيا عقب سيطرت الأخيرة على تل أبيض ورأس العين، واليوم "الضامن" التركي محاصر في مورك والصرمان ومعرحطاط، ونقول بصراحة هناك بعض المقاتلين السوريين ضمن مناطق نفوذ القوات التركية سواء في عفرين أو شمال شرق سوريا، بدأوا بتسجيل قوائم أسماءهم ليس للذهاب إلى إدلب بل إلى ليبيا عبر المخابرات التركية، لذلك أي مقاتل سوري يذهب من سوريا للقتال في ليبيا ليس إلا مرتزق في صفوف القوات التركية، لأن من قاتل النظام المجرم بغية الوصول إلى دول ديمقراطية لا علاقة له بليبيا ولا أي دولة أخرى، وعلى العكس من ذلك هناك رفض حتى اللحظة من قبل مقاتلين محليين سواء في صفوف الفصائل المقاتلة أو الجهادية للاتفاق التركي – الروسي الذي يفضي إلى تسليم مدينة معرة النعمان إلى الشرطة العسكرية الروسية.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, December 26, 2019