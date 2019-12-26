على خلفية مقتل عنصر بـ “مخابرات النظام”.. حزب الله اللبناني رفقة أجهزة النظام يداهم عسال الورد في القلمون الغربي

26 ديسمبر,2019
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن دوريات تابعة لـ “حزب الله اللبناني” وأخرى تابعة لـ “المخابرات الجوية” نفذت حملة دهم في بلدة عسال الورد في القلمون الغربي بريف دمشق، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن الدوريات أقامت عدد من الحواجز المؤقتة في البلدة، بالإضافة لدوريات أخرى تابعة لـ”حزب الله”، مزودة بسيارات دفع رباعي ومدافع 23، أقامت حواجز مؤقتة على الطرق الفرعية، وجاءت حملة الدهم والتشديد الأمني، على خلفية مقتل مساعد أول تابع لفرع المنطقة 227 “أمن عسكري” الملقب بـ “أبو علي دراسات”، إضافة لاختفاء أحد عناصر النظام في المنطقة ذاتها.

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