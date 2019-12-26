الاشتباكات العنيفة تتجدد بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي عبر هجوم جديد لقوات النظام على محوري البرنان وفروان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد الاشتباكات بوتيرة عنيفة، على محاور بريف معرة النعمان، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، في هجوم للأول على محوري البرنان وفروان ومحاور أخرى في محيطهما، تترافق مع قصف مكثف بشكل متبادل ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال، في حين لا تزال طائرات النظام و”الضامن” الروسي غائبة عن أجواء المنطقة، ونشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه تشهد محاور التماس بريف معرة النعمان، عمليات قصف بري متبادل بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، حيث تتركز الاستهدافات على محاور فروان والبريسة وحلبان ومحاور أخرى في المنطقة.