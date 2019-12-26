قوات النظام تتقدم مجدداً جنوب شرق إدلب رافعة عدد المناطق التي سيطرت عليها منذ الخميس الفائت إلى 45

26 ديسمبر,2019
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epa07791043 Syrian soldiers are seen near a tank in Khan Sheikhoun town in northwest Syria, 24 August 2019. Journalists were taken in a government-organized tour to the rebels-held town that was recently liberated by the Syrian army. EPA/STR

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محاور بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، حيث رصد المرصد السوري تقدم جديد لقوات النظام شمال فروان تمثل بالسيطرة على قرية سمكة ومنطقة جديدة نواف، فيما تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي على المنطقة مستهدفة أماكن في كل من دير الغربي ودير الشرقي ومدينة معرة النعمان والزعلانة ومعرشمشة ومعرشمارين وتلمنس والغدفة وبابولين ومعصران وتل كرسيان وكويرس وتل خطرة وأبو جريف، ومع تقدم النظام الجديد، يرتفع عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، إلى 45 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وسمكة وجديدة نواف.

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