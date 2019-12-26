على غرار ما فعلته بقاعدة عين عيسى.. القوات الروسية تحول قاعدة التحالف الدولي في تل السمن إلى موقعاً عسكرياً لها

26 ديسمبر,2019
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية عمدت إلى اتخاذ القاعدة السابقة للتحالف الدولي في منطقة تل السمن الواقعة بين بلدة عين عيسى ومدينة الرقة، كـ قاعدة عسكرية جديدة لها في المنطقة، حيث جرى نقل معدات عسكرية ولوجستية إليها، فيما كان المرصد السوري نشر في الرابع من الشهر الجاري، أن القوات الروسية استقدمت تعزيزات لوجستية وعسكرية إلى قاعدة مطار عين عيسى الذي بات مقراً رئيسياً للروس بعد أن قاعدة أميركية ضمن التحالف الدولي، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، أن ما لا يقل عن 15 آلية من شاحنات تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية وغرف مسبقة الصنع، بالإضافة لصهاريج معبأة بالمازوت، وصلت إلى مطار عين عيسى

عدسة المرصد السوري ترصد القاعدة العسكرية الروسية في منطقة تل سمن الواقعة بين عين عيسى ومدينة الرقة

عدسة المرصد السوري ترصد القاعدة العسكرية الروسية في منطقة تل سمن الواقعة بين عين عيسى ومدينة الرقة

عدسة المرصد السوري ترصد القاعدة العسكرية الروسية في منطقة تل سمن الواقعة بين عين عيسى ومدينة الرقة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, December 26, 2019

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