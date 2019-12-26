14 قضوا أمس بينهم 9 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و5 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 1 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأربعاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة حلب استشهد طفل جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق صوران-كفرة بريف حلب الشمالي

في حين قتل (ع.ك) الشرعي البارز في أحرار الشام وهو عضو مكتب التوجيه برفقة 3 عناصر آخرين في الفصيل وذلك جراء ضربات جوية روسية استهدفت موكب لأحرار الشام في محيط معرة النعمان.

بينما رصد المرصد السوري قصفا بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر،استهدفت تلك الصواريخ مقر “اللواء 47″ التابع لـ” للميليشيات التابعة لإيران” في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي. كما استهدف القصف مواقع أخرى في المنطقة ذاتها، كما أسفر القصف عن مقتل 5 من تلك الميليشيات

كما قتل 4 عناصر في قوات النظام جراء اشتباكات مع مجموعات جهادية في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.