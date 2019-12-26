بسبب سوء وضعه الصحي.. وفاة شاب من أبناء دير الزور داخل معتقل صيدنايا “المسلخ البشري”

26 ديسمبر,2019
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شاب من أبناء مدينة البوكمال في دير الزور نتيجة تردي حالته الصحية داخل سجن صيدنايا “المسلخ البشري” بعد مضي عام ونصف على فترة اعتقاله.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16151 مدني منهم بالأسماء، هم: 15963 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة فوق سن الـ18، منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، حيث كان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

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