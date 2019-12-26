خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تستهدف حاجزاً وآلية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي متسببة بمقتل 3 عناصر

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: عمد مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى استهداف آلية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة وذلك في قرية الشهابات على الطريق المؤدي إلى بلدة أبو خشب، ما أدى لمقتل 3 عناصر على الأقل، وفي السياق ذاته أقدم ملثمان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه حاجز لقسد عند مفرق بلدة ذيبان، ورد عناصر الحاجز بإطلاق نار على المسلحين، ما أدى لإصابة أحدهما بينما فر الآخر هارباً، كما تسبب إطلاق النار بإصابة مواطنة تصادف وجودها في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 415 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ131 مدنيا، من بينهم 6 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 280 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.