المرصد السوري لحقوق الانسان: دخول رتل عسكري تركي إلى ريف إدلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلاً عسكرياً تركياً دخل إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

ويتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي. وكان المرصد السوري ذكر في 21 من الشهر الجاري، أن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت ليلاً الأراضي السورية.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، ويتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه.

المصدر:العربية الحدث