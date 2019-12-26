المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 5 من الميليشيات الايرانية بقصف في البوكمال

26 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: صواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر تستهدف مقرات لـ”الميليشيات الموالية لإيران” و”اللواء 47″ في “البوكمال”
المرصد السوري لحقوق الانسان: صواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر تستهدف مقرات لـ”الميليشيات الموالية لإيران” و”اللواء 47″ في “البوكمال”

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارات عدة وقعت ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.

وأشار المرصد إلى أن القصف أسفر عن مقتل 5 من عناصر الفصائل الإيرانية، باستهدف مقر “اللواء 47″ في حي الجمعيات بمدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

كما دوت انفجارات في بادية الجلاء في ريف البوكمال بالقرب من الحدود العراقية، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

ونقل المرصد عن مصادر محلية أن الانفجارات وقعت نتيجة قصف بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر، فيما تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى.

المصدر:قناة اليوم

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