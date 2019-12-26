المرصد السوري لحقوق الانسان:قُتل حوالى 80 مدنياً في غارات جوية وهجمات بالمدفعية خلال الأسبوعين الماضيين

26 ديسمبر,2019
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واستهدف القصف المكثّف للنظام السوري وحليفته روسيا إدلب، الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) كما تنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في آب/أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

وكتب ترامب على تويتر “روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل الآلاف” من المدنيين في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا، مضيفا “لا تفعلوا ذلك”.

قُتل حوالى 80 مدنياً في غارات جوية وهجمات بالمدفعية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا.

المصدر:مونت كارلو

 

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