مدير المرصد السوري: المعارك لا تزال مستمرة في ريف معرة النعمان الشرقي والشمالي الشرقي.. وهناك محاولة تثبيت نقاط لقوات النظام في بعض المناطق التي تقدمت إليها بعد انسحاب “المجموعات الجهادية” جنوب معرة النعمان.. الرئيس “ترامب” يتباكى على أهالي إدلب وهو من أعطى فلاديمير بوتين قبل نحو شهرين ذريعة لمهاجمة إدلب عندما تحدث عن وجود 30 ألف إرهابي في “إدلب”.. الجميع يتباكون على المدنيين السوريين في تلك المنطقة ولكن الجميع يصمت تجاه قتلهم وتشريدهم وإرسالهم إلى المجهول.. العملية العسكرية بين روسيا والنظام تسببت في تشريد أكثر من 110 آلاف مدني سوري إلى مناطق تقع على الحدود السورية – التركية وفي شمال إدلب.. وبسبب سوء الأحوال الجوية توقف الطيران الروسي وطيران النظام عن قصف معرة النعمان وريفها.. ولكن سلاح المدفعية لا يزال يستهدف تلك المناطق.. وإمكانيات المنظمات لا تكفي لإغاثة عشرات آلاف المدنيين.. الأمر يحتاج إلى تدخل أممي وتدخل من قبل الاتحاد الأوروبي لـ إغاثة السوريين.. الكثير منهم لا يملك مأوى سواء على الحدود السورية – التركية أو في ريف إدلب الشمالي.. وبعضهم وصل إلى مناطق الاحتلال التركي.. وفي عفرين ليست هناك إمكانية لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين

مدير المرصد السوري: المعارك لا تزال مستمرة في ريف معرة النعمان الشرقي والشمالي الشرقي مدير المرصد السوري: المعارك لا تزال مستمرة في ريف معرة النعمان الشرقي والشمالي الشرقي.. وهناك محاولة تثبيت نقاط لقوات النظام في بعض المناطق التي تقدمت إليها بعد انسحاب "المجموعات الجهادية" جنوب معرة النعمان.. الرئيس "ترامب" يتباكى على أهالي إدلب وهو من أعطى فلاديمير بوتين قبل نحو شهرين ذريعة لمهاجمة إدلب عندما تحدث عن وجود 30 ألف إرهابي في "إدلب".. الجميع يتباكون على المدنيين السوريين في تلك المنطقة ولكن الجميع يصمت تجاه قتلهم وتشريدهم وإرسالهم إلى المجهول.. العملية العسكرية بين روسيا والنظام تسببت في تشريد أكثر من 110 آلاف مدني سوري إلى مناطق تقع على الحدود السورية – التركية وفي شمال إدلب.. وبسبب سوء الأحوال الجوية توقف الطيران الروسي وطيران النظام عن قصف معرة النعمان وريفها.. ولكن سلاح المدفعية لا يزال يستهدف تلك المناطق.. وإمكانيات المنظمات لا تكفي لإغاثة عشرات آلاف المدنيين.. الأمر يحتاج إلى تدخل أممي وتدخل من قبل الاتحاد الأوروبي لـ إغاثة السوريين.. الكثير منهم لا يملك مأوى سواء على الحدود السورية – التركية أو في ريف إدلب الشمالي.. وبعضهم وصل إلى مناطق الاحتلال التركي.. وفي عفرين ليست هناك إمكانية لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, December 26, 2019