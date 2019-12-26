مع استمرار غياب سلاح الجو.. اشتباكات على محاور ريف إدلب واللاذقية تسفر عن خسائر بشرية

واصلت الطائرات الحربية والمروحية غيابها عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” منذ 48 ساعة، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة كل من معرشمشة وبابولين والصالحية بريف معرة النعمان، بينما تشهد نقاط التماس في ريف إدلب الشرقي اشتباكات متقطعة. وتمكنت الفصائل من تدمير آليات لقوات النظام على محور التح بريف إدلب، كما قتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وتتواصل الاشتباكات المتقطعة على محاور مشاميش والدليم عقب سيطرة قوات النظام على قرية سمكة بريف إدلب الشرقي. ورصد “المرصد السوري” سقوط عدة قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة على أحراش “القرداحة” مسقط رأس النظام. كما استهدفت الفصائل الجهادية محيط مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، دارت اشتباكات عنيفة على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الجهادية من جهة أخرى، حيث تمكنت الأخيرة من قتل 4 عناصر من قوات النظام خلال عمليات تسلل على أحد المحاور. ورصد “المرصد السوري”، قبل ساعات، أن قوات النظام واصلت قصفها الصاروخي على المنطقة مستهدفة أماكن في كل من دير الغربي ودير الشرقي ومدينة معرة النعمان والزعلانة ومعرشمشة ومعرشمارين وتلمنس والغدفة وبابولين ومعصران وتل كرسيان وكويرس وتل خطرة وأبو جريف، كما سيطرة قوات النظام على قرية سمكة ومنطقة جديدة نواف بريف إدلب الشرقي.

ومع تقدم النظام الجديد، يرتفع عدد القرى التي سيطرت عليها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية مساء الخميس 19 من الشهر الجاري، إلى 45 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وسمكة وجديدة نواف.