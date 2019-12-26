المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 30 عنصراً من القوات الحكومية بهجمات لداعش في 6 أيام

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن أكثر من 30 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا، جراء هجمات متعددة نفذها تنظيم داعش الإرهابي في بادية دير الزور خلال 6 أيام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن لغماً أرضياً زرعه تنظيم داعش الإرهابي انفجر في بادية دير الزور، حيث انفجر أثناء مرور آليات تابعة لـ لواء القدس الفلسطيني، استهدف الانفجار قائد اللواء قطاع دير الزور، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح بالإضافة لمقتل 5 عناصر على الأقل.

بينما قتل ضابطين اثنين في القوات الحكومية جراء استهدافهم من قبل عناصر التنظيم بعمق بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في إطار استمرار نشاط التنظيم بشكل متصاعد في البادية السورية.

وتمكن التنظيم من قتل 30 عنصراً من القوات الحكومة السورية والمجموعات الموالية لها في البادية السورية عبر هجمات واستهدافات وكمائن وتفجيرات وذلك منذ الـ 20 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إضافة إلى مقتل 4 من المدنيين خلال هذه الفترة، كانوا يعملون في محطة غاز على بعد نحو 12 كلم من حقل الهيل للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور.

المصدر:اوغاريت بوست