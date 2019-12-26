المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف مجهول على “البوكمال” ومقتل ضابطين من قوات الأسد

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، أن انفجارات عدة وقعت ضمن المناطق التي تتواجد فيها القوات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري بأن “ضابطين من الحرس الجمهوري قتلا في مدينة البوكمال”، موضحة أن “المقدم شرف رواد محرز الحسن والنقيب شرف فيصل غانم، قتلا في المدينة”.

وأشارت شبكة “أخبار دير الزور” الموالية للنظام، إلى أن “الضابطين من مرتبات الحرس الجمهورية الكتيبة 800 مغاوير، وقتلا في البادية السورية بين دير الزور والبوكمال الأربعاء”.

الشهيد المقدم رواد ازدشير الحسنمن مُرتبات الحَرس الجمهوريّ ▪️ارتقى اليوم ٢٦-١٢-٢٠١٩ في مواجهة المجموعات الإرهابيّة يُذكر بأن الشهيد من حمص قرية العثمانيهللشهيد الرحمة ولذكراه الخلود Posted by ‎أخبار مصياف‎ on Wednesday, December 25, 2019

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وقوات النظام السوري في المحافظة تلقى دعما من قوات موالية لإيران ومن قوى أجنبية، بينها مقاتلون عراقيون.

وقال المرصد في بيان إن “الانفجارات وقعت نتيجة قصف مجهول المصدر”، لافتا إلى أن “المعلومات متضاربة حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى”.

وذكر المرصد أن “القصف استهدف مقرا يتبع للقوات الإيرانية في حي الجمعيات بمدينة البوكمال السورية”، مضيفا أن “الانفجارات دوت في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر”

المصدر:عربي21