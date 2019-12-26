المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات الآليات العسكرية التركية تدخل ريف حلب بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلاً عسكرياً تركياً دخل إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء وفجر الخميس.

ويتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه عدد منها نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربية. وكان المرصد السوري ذكر في 21 من ديسمبر الجاري، أن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت ليلاً الأراضي السورية.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، ويتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت نحو المنطقة الجنوبية من ريف إدلب، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الجديدة.

المصدر:الرؤية