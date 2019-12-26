المرصد السوري لحقوق الانسان : مقتل 5 اشخاص موالين لايران بقصف جوي في البوكمال

26 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 5 اشخاص وصفهم بالموالين لايران في سوريا ، اثر غارات جوية مجهولة استهدفت مساء امس مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد في بيان :” ان صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر اللواء 47 (التابع لقوات موالية لايران) وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي”.

واشار الى تسجيل انفجارات عدة ، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان يكون مصدرها طائرات مسيرة.

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما توجد ضمن محافظة دير الزور عدة اطراف مشاركة في النزاع السوري.

المصدر:وكالة وطن الاخبارية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران بقصف “طائرات مجهولة” في البوكمال شرق سوريا

المرصد السوري لحقوق الانسان: دخول رتل عسكري تركي إلى ريف إدلب
26 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات الآليات العسكرية التركية تدخل ريف حلب بسوريا

المرصد السوري لحقوق الانسان:مكاتب لنقل المقاتلين من سوريا لليبيا عبر مطار إسطنبول بمغريات مالية
26 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل السورية الموالية لتركيا تفتتح مكاتب لشحن المقاتلين إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الانسان:صواريخ «غامضة» تقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران شرق سوريا
26 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:غارات “مجهولة” وقتلى من قوات النظام بريف دير الزور