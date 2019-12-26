المرصد السوري لحقوق الانسان : مقتل 5 اشخاص موالين لايران بقصف جوي في البوكمال

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 5 اشخاص وصفهم بالموالين لايران في سوريا ، اثر غارات جوية مجهولة استهدفت مساء امس مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد في بيان :” ان صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر اللواء 47 (التابع لقوات موالية لايران) وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي”.

واشار الى تسجيل انفجارات عدة ، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان يكون مصدرها طائرات مسيرة.

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما توجد ضمن محافظة دير الزور عدة اطراف مشاركة في النزاع السوري.

المصدر:وكالة وطن الاخبارية