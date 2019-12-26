المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران بقصف “طائرات مجهولة” في البوكمال شرق سوريا

26 ديسمبر,2019
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قتل خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا إثر غارات جوية استهدفت مساء الأربعاء مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأشار المرصد إلى أنّ “صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر +اللواء 47+ التابع لميليشيات موالية من إيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي”.

ولفت المرصد إلى تسجيل “انفجارات عدة”، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس “أن يكون مصدرها طائرات مسيرة”.

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وقوات النظام السوري في المحافظة تلقى دعما من قوات موالية لإيران ومن قوى أجنبية، بينها مقاتلون عراقيون.

كما تنتشر فيها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الذي تقوده واشنطن في مواجهة المسلحين والذي كان أقر في السابق باستهدافه قوات موالية للنظام.

المصدر:Euro News

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