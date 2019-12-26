عقب هجوم مسلح استهدف قياديا في مجلس دير الزور العسكري.. مسلحون محليون يقتلون اثنين من منفذي العملية بعد ملاحقتهم

26 ديسمبر,2019
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن من بين القتلى الثلاثة الذي سقطوا اليوم في قرية الشهابات جراء هجوم مسلح من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، قيادي بمجلس دير الزور العسكري، في حين تمكن ذوي القتلى من ملاحقة هؤلاء خلايا وقتل اثنين منهم.
وكان “المرصد السوري” رصد، قبل ساعات، استهداف آلية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة، في قرية الشهابات على الطريق المؤدي إلى بلدة أبو خشب، ما أدى لمقتل 3 عناصر من قوات “قسد” على الأقل. وفي السياق ذاته، أقدم ملثمان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه حاجز لـ”قسد” عند مفرق بلدة ذيبان، ورد عناصر الحاجز بإطلاق نار على المسلحين، ما أدى لإصابة أحدهما بينما فر الآخر هارباً، كما تسبب إطلاق النار بإصابة مواطنة تصادف وجودها في المنطقة.

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