لليوم الثاني على التوالي.. انفجارات مجهولة بريف دير الزور ضمن مواقع لـ”المليشيات الموالية لإيران” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة انفجارات مجهولة دوت مناطق ريف دير الزور الغربي. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن الانفجارات يرجح أنها نتيجة قصف بطائرات مسيرة مجهولة، استهدفت مستودعات “عياش” التي تتواجد بها الميليشيات الإيرانية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 ديسمبر/ كانون الأول، انفجارات عدة ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي بالقرب من الحدود العراقية. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن الانفجارات نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى. واستهدف القصف مقراً يتبع للميليشيات الإيرانية يقع في حي الجمعيات بمدينة البوكمال، كما دوت انفجارات في بادية الجلاء بريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.