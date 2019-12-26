بعد إحباط محاولة تسلل على عدة محاور .. القواعد التركية تقصف مناطق انتشار “القوات الكردية” في ريف حلب الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة و”القوات الكردية” من جهة أخرى على محوري “الجظ” و”مرعناز” بريف حلب الشمالي، إثر التصدي لمحاولة تسلل نفذتها القوات الكردية على نقاط الفصائل الموالية لتركيا غرب مدينة إعزاز.

وفي السياق ذاته، قصفت القواعد التركية قرية مرعناز ومطار منغ في ناحية شرا في عفرين بالمدفعية الثقيلة. وبحسب المعلومات الأولية، اقتصرت الأضرار على المادية، فيما سقطت عدة قذائف في بلدة تل رفعت، ما تسبب بوقوع أضرار مادية ودمار جزئي في المنازل السكنية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم أيضاً، اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أُخرى، على المحاور الغربية لمدينة إعزاز شمال شرق حلب، تزامنا مع قصف مدفعي نفذته القوات الكردية على محيط المشفى الوطني في مدينة إعزاز، فيما ردت المدفعية التركية بقذائف صاروخية استهدفت مواقع انتشار القوات الكردية في المنطقة الغربية لمدينة إعزاز.