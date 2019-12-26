المرصد السوري لحقوق الانسان: شجار بالأيدي بين جنود أمريكيين وروس في تل تمر

وقع شجار بالأيدي بين جنود روس وأمريكيين في بلدة “تل تمر” بريف الحسكة شمالي سوريا، حسبما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.

وقال المرصد إن شجاراً حدث بين جنود روس وأمريكيين، خلال تجول عدد من الجنود الأمريكيين في بلدة تل تمر برفقة فريق بينهم مترجم.

وأوضح المرصد أن الفريق كان يقوم برصد أراء أهالي المنطقة؛ حيث تجولوا بين عشيرة الشرابيين والأكراد، وذلك بالتزامن مع وجود جنود روس.

وأوضح أنه حدثت مشاجرة بين القوات الروسية والأمريكية تطورت إلى ضرب واشتباكات بالأيدي، وذلك بسبب وجودهم بالمنطقة نفسها.

وتقع مدينة “تل تمر” شمال غرب الحسكة، على الطريق الدولي M4، حيث تسير القوات الروسية دوريات هناك بعد انسحاب القوات الأمريكية.

المصدر:ادار برس