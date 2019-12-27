مدير “المرصد السوري”: المجموعات الجهادية بدأت خط العودة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت.. وهناك بعض عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” والمقاتلين من جنسيات عربية دخلوا إلى ليبيا بعد نقلهم من سوريا.. الحكومة التركية لم تكتف بالجهاديين غير السوريين بل على العكس تحاول الآن تجنيد السوريين من مجموعات ما يعرف بـ”الجيش الوطني”.. وبالفعل بات بعضهم يقاتل ضمن مناطق سيطرة حكومة “الوفاق” الليبية.. هناك بعض مقاتلي “الجيش الوطني” رفض الأوامر التركية والانصياع للرغبات التركية وهم يحاولون الفرار باتجاه إدلب لمقاتلة قوات النظام.. كل مقاتل يذهب للقتال في ليبيا مع القوات التركية ما هو إلا مرتزق.. وبالمقابل هناك إغراءات مالية ورواتب تصل إلى 1000 دولار أمريكي.. ولكن ما فائدة هذه الإغراءات إن كان ذاهباً إلى التهلكة بقدميه.. عبدالحكيم بلحاج أدخل الجهاديين إلى سوريا واليوم “أردوغان” يعيد المقاتلين إلى ليبيا.. ولكن هذه المرة سوريين يجز برؤوسهم بعد أن سلم مناطقهم إلى النظام وروسيا.. هناك مكاتب لتسجيل أسماء مقاتلين تحت عباءة الجيش الوطني ولا نعلم ماهي صفاتهم هناك إن كانوا قوات أمنية أو غير ذلك.. ليس خفيا على أحد أن “أردوغان” هو أكبر عدو للثورة السورية ولكن هناك جناح إسلامي موالٍ له ويعتبره قائدا له.. “أردوغان” يبحث عن نصر بعد فشله في سوريا وحتى في المناطق ذات الغالبية الكردية.. قبل أيام كنت في إحدى الدول الأوروبية وقالوا إن “أردوغان” وصل إلى أوج جبروته وسيبدأ مرحلة الانهيار قريبا

مدير "المرصد السوري": المجموعات الجهادية بدأت خط العودة في شهر أكتوبر مدير "المرصد السوري": المجموعات الجهادية بدأت خط العودة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت.. وهناك بعض عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" والمقاتلين من جنسيات عربية دخلوا إلى ليبيا بعد نقلهم من سوريا.. الحكومة التركية لم تكتف بالجهاديين غير السوريين بل على العكس تحاول الآن تجنيد السوريين من مجموعات ما يعرف بـ"الجيش الوطني".. وبالفعل بات بعضهم يقاتل ضمن مناطق سيطرة حكومة "الوفاق" الليبية.. هناك بعض مقاتلي "الجيش الوطني" رفض الأوامر التركية والانصياع للرغبات التركية وهم يحاولون الفرار باتجاه إدلب لمقاتلة قوات النظام.. كل مقاتل يذهب للقتال في ليبيا مع القوات التركية ما هو إلا مرتزق.. وبالمقابل هناك إغراءات مالية ورواتب تصل إلى 1000 دولار أمريكي.. ولكن ما فائدة هذه الإغراءات إن كان ذاهباً إلى التهلكة بقدميه.. عبدالحكيم بلحاج أدخل الجهاديين إلى سوريا واليوم "أردوغان" يعيد المقاتلين إلى ليبيا.. ولكن هذه المرة سوريين يجز برؤوسهم بعد أن سلم مناطقهم إلى النظام وروسيا.. هناك مكاتب لتسجيل أسماء مقاتلين تحت عباءة الجيش الوطني ولا نعلم ماهي صفاتهم هناك إن كانوا قوات أمنية أو غير ذلك.. ليس خفيا على أحد أن "أردوغان" هو أكبر عدو للثورة السورية ولكن هناك جناح إسلامي موالٍ له ويعتبره قائدا له.. "أردوغان" يبحث عن نصر بعد فشله في سوريا وحتى في المناطق ذات الغالبية الكردية.. قبل أيام كنت في إحدى الدول الأوروبية وقالوا إن "أردوغان" وصل إلى أوج جبروته وسيبدأ مرحلة الانهيار قريبا Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, December 26, 2019