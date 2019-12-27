بالتزامن مع غياب متواصل لطائرات النظام وروسيا.. الاشتباكات تتواصل بين قوات النظام والفصائل بريف معرة النعمان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة شهدها محور الدير غربي بريف معرة النعمان الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت المجموعات الجهادية من استعادة السيطرة على نقاط كانت قوات النظام قد تقدمت إليها خلال الساعات الفائتة، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومحيط معرة النعمان، بينما لا تزال طائرات القتل والتدمير والتهجير التابعة للنظام وروسيا، غائبة عن أجواء المنطقة، وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أنه واصلت الطائرات الحربية والمروحية غيابها عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” منذ 48 ساعة، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة كل من معرشمشة وبابولين والصالحية بريف معرة النعمان، بينما تشهد نقاط التماس في ريف إدلب الشرقي اشتباكات متقطعة. وتمكنت الفصائل من تدمير آليات لقوات النظام على محور التح بريف إدلب، كما قتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.