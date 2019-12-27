مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزا عسكريا لقوات النظام في مدينة الصنمين بريف درعا

27 ديسمبر,2019
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محافظة درعا – المرصد السوري: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة مجهولة وعناصر قوات النظام في حاجز السوق العسكري بمدينة الصنمين، حيث ترافقت الاشتباكات بإطلاق قذائف (آر بي جي)، دون ورود معلومات عن خساىر بشرية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 227، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 159، وهم: 24 مدنيا بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 83 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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