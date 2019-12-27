المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا في سوريا تشحن مقاتلين إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الراغبين في الذهاب إلى القتال في ليبيا.

وذكر المرصد، مساء الخميس، أن 4 مراكز افتُتحت في منطقة عفرين شمال حلب, وأن المتقدمين للمشاركة في القتال أكدوا أن رواتب مجزية يتم عرضها عليهم.

وأكدت مصادر عسكرية في ليبيا قبل أيام مقتل اثنين من المقاتلين السوريين في ليبيا وهما من المنتسبين إلى فصائل موالية لتركيا.

وكانت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج قد طلبت رسميا من تركيا، أمس الخميس، الحصولً على دعم عسكري جوي وبري وبحري.

المصدر:قناة الغد