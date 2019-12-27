المرصد السوري لحقوق الانسان: غياب للطيران الحربي بإدلب والنظام يواصل التقدم

غياب للطائرات الحربية تشهدها أجواء محافظة إدلب منذ 48 ساعة، إلا أن أصوات مدفعية النظام الثقيلة كانت حاضرة في المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إن قوات النظام السوري قصفت كلا من معرشمشة وبابولين والصالحية بريف معرة النعمان، فيما تشهد نقاط التماس في ريف إدلب الشرقي اشتباكات متقطعة.

من جهة أخرى، تمكنت الفصائل المسلحة من تدمير آليات تابعة لقوات النظام على محور التح بريف إدلب، وفي خضم هذه العمليات والاشتباكات التي جرت بين الطرفين قتل 3 عناصر من قوات النظام السوري، بحسب المرصد الحقوقي.

وفي ريف إدلب الشرقي وبعد سيطرة النظام على قرية سمكة، لا تزال الاشتباكات متواصلة لكن بشكل متقطع وذلك على محاور مشاميش والدليم.

من جهة أخرى، أفاد المرصد بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل المسلحة على أحراش القرداحة، كما استهدفت الأخيرة أيضاً محيط مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي ذات السياق، دارت اشتباكات عنيفة على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي بين النظام والفصائل، حيث تمكنت الأخيرة من قتل أربعة عناصر من قوات النظام خلال عمليات تسلل على أحد المحاور.

وفي وقت سابق واصلت قوات النظام تقدمها بالمنطقة على حساب الفصائل، بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف كلا من دير الغربي ودير الشرقي ومدينة معرة النعمان ومعرشمشة وتلمنس وبابولين ومعصران وقرى أخرى.

ومع تقدم النظام الجديد، يرتفع عدد القرى التي سيطرت عليها قواته منذ بدء العملية العسكرية إلى 45 قرية.

المصدر:قناة اليوم