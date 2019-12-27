المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا تفتتح مكاتب شحن لنقل المقاتلين إلى ليبيا

قال المرصد، إنه افتتح فى منطقة عفرين شمال حلب 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف “فرقة الحمزات” فى مبنى الأسايش سابقاً، وفى مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف “الجبهة الشامية”، كما افتتح “لواء المعتصم” مكتباً فى قرية قيباريه، وفى حى المحمودية مكتباً آخر تحت إشراف “لواء الشامل”.

كما أكد المرصد السورى، أن عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك فى ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك، مشيرا إلى أن الفصائل الموالية لتركيا، تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكى لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

يأتى ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.

المصدر:Mobtada