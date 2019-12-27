على مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل.. حزب الله اللبناني يواصل تجنيد الشبان والرجال بسلاحي “التشيع والمال”

27 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حزب الله اللبناني يعمد جاهداً إلى ترسيخ نفوذه بالجنوب السوري ولا سيما في محافظة القنيطرة على مقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل، وذلك عبر العمل على استقطاب الرجال والشبان وتجنيدهم في صفوفه مقابل مبالغ مالية واللعب على الوتر الديني والمذهبي، حيث تتركز عمليات “التشيُّع” في مدينة البعث وبلدة خان أرنبة، فيما يلجأ الشبان والرجال إلى الانضمام للمليشيات الموالية لحزب الله هرباً من ملاحقة أجهزة النظام الأمنية بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ونظراً لتردي الأحوال المعيشية مع انعدام فرص العمل، فيما كان المرصد السوري أشار في شهر أيلول/سبتمبر الفائت، إلى أن قوات حزب الله اللبناني تواصل مساعيها الهادفة إلى إخضاع محافظة القنيطرة لسيطرتها الكاملة، وذلك عبر رؤوس أموال متنفذين في المنطقة، بالإضافة للسيطرة على المنشآت والدوائر الرسمية عبر أصحاب نفوذ موالين لها بالمنطقة، بالإضافة لعمليات التجنيد المتواصلة للشبان والرجال هناك، وينتشر عناصر حزب الله في عموم محافظة القنيطرة ويتخذون من مدينة البعث وبلدة خان أرنبة مراكز رئيسية لهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

27 ديسمبر,2019

عدسة المرصد السوري ترصد صوامع عالية الواقعة على اتستراد الحسكة – حلب الدولي.. بالإضافة لحركة السيارات المارة على الطريق الواصل بين الصوامع و بلدة تل تمر

27 ديسمبر,2019

مخابرات النظام تعتقل شبان بعد عودتهم من لبنان إلى حجيرة جنوب العاصمة دمشق

27 ديسمبر,2019

في ظل تعامي المجتمع الدولي عن الكارثة الإنسانية في إدلب.. نزوح 40 ألف مدني من سراقب وريفها خلال أقل من 100 ساعة يرفع تعداد النازحين منذ مطلع الشهر الجاري إلى نحو 150 ألف

27 ديسمبر,2019

بالتزامن مع غياب متواصل لطائرات النظام وروسيا.. الاشتباكات تتواصل بين قوات النظام والفصائل بريف معرة النعمان