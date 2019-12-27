المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا تشحن “مجددا” مقاتلين من سوريا إلى ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، الخميس، إن تركيا بدأت بشحن مقاتلين موالين لها من سوريا إلى ليبيا للمشاركة في المعارك الدائرة هناك إلى جانب حكومة الوفاق؛ في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أشهر.

وكشف رامي عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”، أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها تركيا بشحن مقاتلين من سوريا إلى ليبيا، لكنها المرة الأولى التي تركز فيها على المقاتلين من الجنسية السورية تحديدا، والذين شاركوا في معاركها ضد الأكراد سابقا.

وقال عبد الرحمن إن تركيا سبق وأن نقلت مقاتلين “جهاديين” من جنسيات أجنبية من سوريا إلى ليبيا في شهر أكتوبر الماضي، لكن هذه المرة استهدفت مكاتب التجنيد عناصر تابعة للفصائل السورية الموالية لأنقرة.

وأوضح أن عددا من عناصر تلك الفصائل أبدى تذمرا ورفضا لمحاولات التجنيد، وأن الكثير منهم يحاولون الهرب من مناطق السيطرة التركية باتجاه إدلب خوفا من التجنيد القسري.

المصدر:الخليج365