المرصد السوري لحقوق الانسان:فتح مراكز لإعداد مسلحين للحرب في ليبيا

27 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا في سوريا تشحن مقاتلين إلى ليبيا
المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا في سوريا تشحن مقاتلين إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

وأضاف المرصد السوري، أنه تم افتتاح 4 مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث تم رصد توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية.

وأكدت مصادر أن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

المصدر:ايوان ليبيا

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