في ظل تعامي المجتمع الدولي عن الكارثة الإنسانية في إدلب.. نزوح 40 ألف مدني من سراقب وريفها خلال أقل من 100 ساعة يرفع تعداد النازحين منذ مطلع الشهر الجاري إلى نحو 150 ألف

على الرغم من استمرار غياب طائرات القتل والتدمير والتهجير عن أجواء منطقة إدلب منذ أكثر من يومين نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلا أن عمليات النزوح تتواصل من مناطق عدة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، حيث أن المواطنين يتخوفون من عودة التصعيد مع تحسن الأحوال الجوية، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد ارتفاع أعداد المواطنين الذين نزحوا من بلدة سراقب وقرى واقعة بريفها الشرقي إلى أكثر من 40 ألف، وذلك على مدار الأيام الأربعة الفائتة، إذ باتت المنطقة هناك شبه خالية من سكانها، لتتفاقم الكارثة الإنسانية في إدلب أكثر فأكثر دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي لما تقترفه روسيا والنظام السوري بحق المدنيين هناك، بالمقابل تشهد مخيمات النزوح عند الحدود مع لواء اسكندرون تصاعداً بحجم المعاناة الإنسانية مع تدفق مزيد من النازحين إليها في ظل انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء، ومع استمرار موجة النزوح بشكل تصاعدي فإن أعداد النازحين منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري ترتفع إلى نحو 150 ألف على الأقل، وجرت عملية النزوح من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة لبلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي، يذكر أن ثلثي العدد نزح منذ يوم الثلاثاء الـ 17 من شهر ديسمبر الجاري.