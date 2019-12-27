مخابرات النظام تعتقل شبان بعد عودتهم من لبنان إلى حجيرة جنوب العاصمة دمشق

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استخبارات النظام اعتقلت مطلع الأسبوع الجاري، عدداً من الشبان في بلدة حجيرة عقب حملة أمنية استهدفت العائدين إلى البلدة دون الحصول على موافقة أمنية، ونفذت دوريات تابعة لإدارة المخابرات العامة حملة اعتقالات في البلدة بحثاً عن مطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب، وداهمت الدوريات عدة منازل في أحياء البلدة الشرقية واعتقلت ثلاثة شبان بتهمة الانتماء السابق لفصائل المعارضة، بعد عودتهم إلى المنطقة من لبنان، ويقوم فرع “أمن الدولة” في منح الموافقات الأمنية للأهالي الراغبين بالعودة بعد تقديم الأهالي طلب ل الفرع يتم بموجب ذلك بدراسة تتراوح من الشهر إلى الثلاثة أشهر قبل منحهم الموافقة الأمنية.