بعد رفضهم الذهاب إلى بادية دير الزور.. الحرس الثوري الإيراني يعتقل نحو 15 من منتسبيه من أبناء مدينة الميادين

27 ديسمبر,2019
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أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني المتواجدة في محافظة دير الزور، اعتقلت 13 عنصراً من منتسبيها من أبناء مدينة الميادين، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جاء اعتقال العناصر بعد رفضهم الانتشار في بادية دير الزور التي تشهد تزايداً لنشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في الآونة الأخيرة، حيثُ جرى نقل المنتسبين إلى مقر قيادة “الحرس الثوري الإيراني” في مدينة دير الزور، وسط مصير مجهول يلاحقهم. ووثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 309 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز جراء هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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