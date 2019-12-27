مسلحون يغتالون متعاوناً مع “الأمن العسكري” التابع للنظام في ريف درعا الغربي

27 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، طالت أحد المتعاونين مع فرع “الأمن العسكري” في مدينة نوى بريف درعا الغربي، وذلك من خلال إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى لمقتله على الفور. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 228، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 160، وهم: 24 مدنيا بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 84 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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