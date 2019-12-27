المرصد السوري لحقوق الانسان:استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام من جهة و”هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى من جهة ثانية شرق معرة النعمان

27 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:وسط غياب الطيران.. الاشتباكات البرية المتطقة تتواصل في ريف إدلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:وسط غياب الطيران.. الاشتباكات البرية المتطقة تتواصل في ريف إدلب
يتركز التصعيد العسكري، اليوم، على مدينة معرة النعمان ومحيطها شمال خان شيخون، والواقعة أيضاً على هذا الطريق الاستراتيجي.

وحققت قوات النظام تقدماً ملحوظاً، خلال الأيام الماضية، بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات في الريف الجنوبي، كما حاصرت نقطة مراقبة تركية شرق معرة النعمان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام من جهة و”هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى من جهة ثانية شرق معرة النعمان، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف قرى وبلدات في محيط المدينة.

المصدر:العربي الجديد

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