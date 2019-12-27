محاور التماس جنوب شرق إدلب تشهد استمرار القصف الصاروخي المتبادل بين قوات النظام والمجموعات الجهادية

تتواصل عمليات القصف الصاروخي المتبادل، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، حيث استهدف الأول بالقذائف الصاروخية أماكن في قريتي التح وحلبان ومحاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بينما استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية أماكن في دير الشرقي ودير الغربي ومعرشورين ومعرشمشة وأماكن أخرى في المنطقة، وذلك في ظل استمرار توقف القصف الجوي على محافظة إدلب منذ أكثر من يومين، ونشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه رصد اشتباكات عنيفة شهدها محور الدير غربي بريف معرة النعمان الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت المجموعات الجهادية من استعادة السيطرة على نقاط كانت قوات النظام قد تقدمت إليها خلال الساعات الفائتة.