المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل سورية موالية لتركيا “تحاول الهرب” من تل أبيض.. وروسيا تمنع مرورها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ضمن العسكرية التركية في شمال سوريا حاولوا الهرب من مناطق العمليات في تل أبيض، حيث عرضوا على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الانسحاب وتسليم كل أسلحتهم في مقابل فتح الطريق أمامهم للانتقال إلى منبج ليهربوا منها إلى جرابلس ثم إدلب.

وبحسب معلومات قال إنها “موثوقة”، فإن قوات “قسد” وافقت على العرض وجهزت عدة حافلات للسماح بانتقالهم إلى منبج، إلا أن القوات الروسية رفضت تماما السماح بذلك.

وقال المرصد إن “عددا كبيرا من عناصر تلك الفصائل يصلون إلى المنطقة بشكل مستمر من أجل الهروب إلى إدلب.”

المصدر:قناة الحرة